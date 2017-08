Léo Stronda participa de bate papo em Manaus nesta quinta

Leo ficou entre os assuntos mais comentados no Twitter após vazar um “nudes” – Reprodução

Léo Stronda estará em Manaus nesta quinta-feira (24), às 19h, na praça de alimentação do shopping Manaus ViaNorte, situado no Nova Cidade. Na ocasião, o “Mostro”, como é conhecido, vai bater um papo com os fãs. O evento é gratuito e terá ainda sorteio de brindes para o público.

Stronda fez sucesso com o Bonde do Stronda e atualmente é um fenômeno com o canal “Fábrica de Monstros”, no You tube, onde fala sobre dietas e treinos para mais de 2 milhões de fisiculturistas inscritos.

Leonardo Schulz, de 24 anos, surgiu em 2019 com o “Bonde do Stronda”, formado por ele e Mr. Thug. A dupla criou um estilo próprio de cantar rap e fez sucesso com o hit “Mansão Thug Stronda”, com participação de Mr. Catra.

Stronda teve sua fama ampliada num episódio que se tornou um dos assuntos mais comentados do twitter no Brasil, ao ter um “nudes” vazado na internet. As suas músicas têm letras que falam de sexo, mulheres e dinheiro. Desde 2009, ele e Thug produziram seis álbuns com os sucessos: “Nova Era Stronda”, “A Profecia”, “Feitas pras damas” e “Gold”.

Promoção

A partir desta quinta-feira (17), o shopping Manaus ViaNorte lança uma campanha do tipo “Comprou, ganhou”. Os consumidores que realizarem compras acima de R$ 300,00 ganham um cupom com acesso para participar do bate-papo com o Léo Stronda e tirar fotos com o youtuber.

Com informações da assessoria

