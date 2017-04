Léo Santana puxa trio no bloco ‘Vai, Safadão’ no Sambódromo

Confirmado como uma das atrações do bloco “Vai, Safadão – A Festa”, Léo Santana retorna a Manaus após três anos. O cantor vai participar da micareta “indoor” promovida pela Fábrica de Eventos, no dia 13 de maio

Confirmado como uma das atrações do bloco “Vai, Safadão – A Festa”, o artista baiano Léo Santana vai retornar a Manaus após três anos. O cantor vai participar da micareta “indoor” promovida pela Fábrica de Eventos, que será realizada no dia 13 de maio, a partir das 21h, na concentração do sambódromo.

“Estou mega-ansioso para esse reencontro, ainda mais com um projeto meu, que é o ‘Baile da Santinha’. Estou contando os dias para sacudir os manauenses e levar todo o encanto e alegria da nossa festa para Manaus. Vai ser gratificante”, aposta Léo.

O cantor, que deixou a banda Parangolé em março de 2014, diz que, hoje, mesmo com grande exposição e conquistado o prêmio de “Melhor Música” do Carnaval de Salvador este ano, está em um período de amadurecimento profissional. Léo garante que toda a banda está bastante focada nos projetos para que a “peteca” não caia e a marca LS siga forte pelo Brasil.

“Costumo dizer que estou em um momento de amadurecimento profissional. Eu e a minha equipe estamos trabalhando duro há alguns anos em projetos, músicas. O ‘Baile da Santinha’ está com tudo e rodando o Brasil. Mas, já tem coisa boa chegando por aí. Estamos preparando música nova e a gravação de um videoclipe”, revelou o artista, que no mês seguinte ao show de Manaus já está com a agenda marcada – e lotada – para participar das maiores festas de São João da Bahia.

Léo Santana, em inúmeras entrevistas concedidas durante o mês de fevereiro, se mostrava surpreso e agradecido com o reconhecimento do público e da imprensa com a sua carreira, principalmente quando teve “Santinha’ considerada, oficialmente, o hit do Carnaval. Os blocos e bandas de rua, por todo o Brasil, tinham, no mínimo, uma música do artista no repertório.

“Além dela, estávamos concorrendo com outra nossa, a ‘Maravilhosa é ela’. Fora as duas, temos mais quatro tocando nas rádios, academias e que, com certeza, estão na boca da galera”, comentou o cantor, referindo-se aos sucessos “Um tal de toma”, “Bumbum no paredão”, “Vai no chão” e “Na cara das recalcadas”.

Para Manaus, Léo Santana vai trazer a mesma energia que os fãs sentem ao assistirem ao DVD, gravado em julho do ano passado, em Fortaleza.

“Quero muito que minha galera linda de Manaus esteja no sambódromo, no dia 13 de maio, para curtir o show do Gigante, para cantar e dançar ao som dos grandes sucessos do DVD ‘Baile da Santinha’. Um caldeirão de ritmos vai tomar conta da festa e vamos meter dança”, promete.

Parceria com Safadão

A dupla formada entre Léo Santana e Wesley Safadão não começou esse ano. O cantor baiano disse que a amizade existe há alguns anos e que, de forma natural, surgiu a parceria comercial. Em 2016, por exemplo, Safadão gravou a música que Léo trabalharia nas rádios do país: ‘A casinha caiu’.

“Eu e o Wesley somos amigos há muito tempo. Já gravamos músicas juntos e eu vou, todos os anos, no jogo beneficente que ele organiza. Ele também vem sempre aos meus ensaios. Já fizemos alguns ‘Garota White’ e, agora, estamos fazendo alguns ‘Vai Safadão’ pelo Brasil. Temos uma amizade bacana e a parceria comercial vem dando certo”, garantiu o cantor. “A tendência de fazer parceria com gente boa é dar certo e quem ganha com isso é nosso público e fãs”.

