Léo Moura vira alvo da torcida após ação contra Flamengo

De ídolo a desafeto. A ação na Justiça contra o Flamengo complicou a relação do lateral Léo Moura com os torcedores rubro-negros. A informação repercutiu mal entre os torcedores. O jogador foi chamado de “traidor” e “mercenário” nas redes sociais.

A dúvida está justamente no próximo domingo (9). Flamengo e Santa Cruz se enfrentam, às 17h, no Pacaembu. Atualmente no clube pernambucano, Léo Moura ficará frente a frente com a torcida que já o idolatrou. Como será a reação dos flamenguistas?

As organizadas não programaram manifestações. A ideia inicial é que cada rubro-negro decida como o jogador será recebido. A maioria pretende vaiá-lo e persegui-lo durante todo o confronto pela 29ª rodada do Campeonato Brasileiro. No entanto, alguns torcedores defendem o desprezo.

A diretoria evitou colocar lenha na fogueira. Apesar da decepção com Léo Moura, os dirigentes esperam que o episódio não atrapalhe o time e desejam dar o troco no ex-camisa 2 dentro das quatro linhas.

Léo Moura pretende receber ao menos R$ 300 mil do clube pelo qual atuou por dez anos, sendo o sétimo que mais vestiu a camisa rubro-negra (519 partidas). Ele reclama diferenças nos depósitos de direito de arena no período entre 2011 e 2015, além de horas extras e adicional noturno pelas concentrações do time.

A audiência será apenas em junho de 2017. Mas se depender das redes sociais e arquibancadas, Léo Moura já perdeu boa parte do prestígio entre os fanáticos rubro-negros. Ele, por sua vez, diz acreditar que a torcida entenderá o processo.

