Leo Chaves palestrará sobre inteligência emocional em Manaus

Programação Neurolinguística (PNL), técnica em que se usa a linguagem para programar a mente, almejando uma comunicação positiva e eficiente, em outras palavras, inteligência emocional. Esse é o tema central da palestra que será ministrada pelo cantor Leo Chaves no Worshop Show do Instituto Você. O evento será realizado nesta sexta-feira (17)de maio no centro de convenções do Manaus Plaza Shopping. Sendo Manaus, a única capital da região norte a receber o evento.

O cantor da dupla Vitor&Leo disse em outra entrevista que sua palestra é sobre experiências de sua vida profissional e pessoal, sobre suas quedas, frustrações, dificuldades, obstáculos e tudo que teve que passar e como a inteligência emocional o ajudou.

Para Maycon Tadeu da Silva, Treinador e Diretor Responsável do Instituto Você região Norte (AM / RO/ RR), eles apresentam ferramentas capazes de ultrapassar barreiras que impedem as pessoas de realizarem seus sonhos. “Com a ajuda da PNL as pessoas podem descobrir como reprogramar a mente para ser mais eficiente, sociável e, claro, mais feliz e realizado”.

Quem participar terá a oportunidade de ampliar sua percepção sobre si mesmo, sobre outros e até sobre situações com as dinâmicas práticas e ferramentas consagradas da PNL que o evento dispõe além da palestra.

Você pode adquirir os ingressos do Workshop pelo site ingresse.com ou nos pontos de vendas, Casa de Sarana e Clube Turismo. Para mais informações ligue (92) 98151-4801 / (92) 33459047 / (92) 992086132 / (92) 984073517.

Com informações da assessoria