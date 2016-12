Lembranças daqueles que passaram pelo AM

Dos 19 jogadores mortos no acidente aéreo envolvendo a delegação Chapecoense, na última quarta-feira (30), oito atuaram em solo amazonense durante a carreira: os zagueiros Marcelo e Willian Thiego; os volantes Josimar, Gil e Sérgio Manoel; os meias Arthur Maia e Lucas Gomes, e o atacante Kempes.

Cria do Macaé, o mineiro Marcelo foi uma das apostas de Vanderlei Luxemburgo para a defesa do Flamengo durante o Campeonato Brasileiro de 2014. Contratado após uma boa campanha no Carioca daquele mesmo ano junto ao Volta Redonda, ele atuou em Manaus duas vezes naquela temporada.

No dia 25 de outubro, um dia após o aniversário da capital amazonense, o zagueiro entrou em campo com a camisa rubro-negra para disputar o clássico diante do Botafogo. Aquela tarde, porém, não foi muito feliz para Marcelo, que viu o rival carioca sair vitorioso do gramado da Arena da Amazônia Vivaldo Lima por 2 a 1. Na ocasião, o defensor atuou durante os 90 minutos da partida.

Naquele mesmo ano, no dia 29 de novembro, em duelo válido pela penúltima rodada do Brasileirão, ele atuou outra vez na arena. Desta vez, teve uma tarde mais feliz e ajudou o Flamengo a golear o Vitória por 4 a 0. Marcelo foi substituído aos 33 minutos do segundo tempo pelo zagueiro equatoriano Frickson Erazo.

O zagueiro sergipano Thiego atuou apenas uma vez no Amazonas. Um dos principais jogadores da linha defensiva na época do técnico Guto Ferreira, ele foi escalado como titular para enfrentar o Princesa do Solimões, em Manacapuru, no jogo de ida da primeira fase da Copa do Brasil durante os 90 minutos e chegou a ser advertido com um cartão amarelo aos 28 do segundo tempo.

Estrela

Formado no Internacional, o volante Josimar foi um dos poucos atletas do elenco da Chape que atuaram durante os 180 minutos do confronto contra o Princesa do Solimões. E foi dele um dos quatro gols marcados pelos catarinenses nos duelos contra o time alvirrubro. Em Manacapuru, ele virou o jogo para os visitantes aos 44 do segundo tempo em um lindo chute da entrada da área no ângulo de Rascifran. O tento decretou o triunfo do Verdão do Oeste no Gilbertão por 2 a 1.

Velhos conhecidos

Outros que atuaram em Manaus foram os volantes Gil e Sérgio Manoel. Em 2013, vestindo a camisa do Coritiba, eles participaram do duelo entre os paranaenses e o Nacional, válido pela segunda fase da Copa do Brasil. Em jogo disputado no estádio Roberto Simonsen – Sesi, o Leão da Vila Municipal bateu o Coxa por 4 a 1. No confronto da volta, no Couto Pereira, a vitória por 1 a 0 do time dos volantes foi insuficiente para garantir a classificação e os comandados do técnico Aderbal Lana avançaram.

Gil foi titular nos dois duelos, mas acabou sendo substituído na volta dos vestiários para o segundo tempo. Já Sérgio Manoel atuou somente em 26 minutos do primeiro jogo. Ele entrou na etapa final do confronto no lugar de Lincoln.

Já com a camisa da Chapecoense, apenas Gil atuou em Manaus. Ele foi titular no confronto diante do Princesa do Solimões,

em Manacapuru.

André Tobias

Jornal EM TEMPO