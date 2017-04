Leitura, pintura e teatro estão na programação da 9ª edição da Feira de Troca de Livros e Gibis

Os fãs de livros e histórias em quadrinhos podem compartilhar e fazer um intercâmbio de obras com outros leitores na nova edição da Feira de Troca de Livros e Gibis, que acontece no próximo domingo (30), das 9h às 13h, na Biblioteca Pública Estadual do Amazonas, localizada na rua Barroso, 57, Centro. O evento é uma realização do Governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Cultura, e faz parte das comemorações pelo Dia Mundial do Livro (23 de abril).

Os interessados em participar da Feira devem levar no dia do evento livros e gibis em ótimo estado de conservação, para que seja possível a troca. A cada item levado, o participante receberá um cupom que lhe permitirá resgatar outra obra correspondente – isto é, livro por livro e gibi por gibi. São aceitos materiais nas seguintes categorias: literatura geral; literatura brasileira; literatura da Amazônia; literatura infantojuvenil; gibis, HQs e mangás; livros relacionados à Amazônia; biografias e artes. Os gibis também poderão ser trocados por livros de literatura infantil ou vice-versa.

Em sua nona edição, a Feira terá uma programação voltada ao público infantil, com a apresentação de teatro de fantoches e atividades lúdicas como pintura de desenhos e incentivo à leitura. Para os adultos, haverá ainda a exibição de dois filmes nacionais: “O palhaço” (2011) e “Nosso lar” (2010).

Os filmes serão exibidos em duas sessões. Na primeira delas, que acontece das 9h20 às 10h50, será exibido o longa “O palhaço”, com o ator Selton Mello, que relata as aventuras e os desafios de uma dupla de palhaços. Na segunda sessão, das 11h às 12h49, os presentes poderão assistir a “Nosso Lar”, que descreve uma história inspirada no livro do médium Chico Xavier (1910-2002). Serão utilizados recursos de audiodescrição e legendas para deficientes auditivos e visuais.

A Feira de Troca de Livros e Gibis acontece desde 2016 na Biblioteca Pública Estadual do Amazonas, sempre no último domingo de cada mês. O evento já recebeu mais de 1.500 visitantes, que puderam efetuar a troca de aproximadamente 7.000 livros/gibis.

Serviço: 9ª Feira de Troca de Livros e Gibis

Data: Dia 30 de abril (domingo).

Horário: De 9h às 13h.

Local: Biblioteca Pública Estadual do Amazonas, Rua Barroso, n° 57 – Centro.

Entrada: Gratuita.

Público-alvo: Livre.

