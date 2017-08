Leitura das urnas: abstenção recorde no AM demonstra insatisfação do eleitor

Mais de 600 mil eleitores não compareceram às urnas no segundo turno da eleição suplementar para o governo do Amazonas neste domingo (27). Somado aos votos brancos e nulos, mais de um milhão de amazonenses, quase 50% das pessoas aptas para votar no Estado, ficaram ausentes da escolha para o governo. O número é superior ao do governador eleito, Amazonino Mendes (PDT), e do candidato derrotado, Eduardo Braga (PMDB).

Segundo os dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), no total, foram 70.441 (4,06%) votos brancos, 342.280 (19,73%) nulos e 603.914 (25,82%) abstenções, somando 1.016.635 (49,61%). Amazonino foi eleito com 782.933 votos (59,21%). Braga obteve 539.318 (40,79%).

Decadência

De acordo com o cientista político, Helson Ribeiro, os números expressivos de abstenções, brancos e nulos, apontam para um fenômeno mundial, com a decadência da democracia representativa, sistema na qual a população elege seus representantes.

“Esse sistema está passando por um processo avaliativo no mundo inteiro. Cada vez mais, as pessoas estão participando menos, pois estão deixando de acreditar nesse modelo de representação. No caso do Brasil existe uma questão partidária. Os partidos viraram propriedade de um e de outros, e as coligações nem sempre respeitam uma ideologia. Isso gera uma fraca legitimidade ao eleito. O candidato tem a legalidade, ele foi eleito, mas ele não tem a concordância necessária por parte da população, para a condução de um governo”, disse Ribeiro.

O especialista esclareceu que a democracia representativa está fragilizada, e nem sempre reflete a vontade da população. Ele acredita que a eleição suplementar deste ano servirá de reflexo para as eleições do ano que vem.

“A população está desgastada, primeiro com o voto obrigatório e vem demostrando que não está preocupada com essa obrigatoriedade, porque um a cada quatro eleitor amazonense, preferiu pagar uma multa do que votar. Além disso, há um número grande de votos brancos e nulos. É preciso considerar concorrendo eram dois ex-governadores que fizeram promessas no passado que não foram cumpridas. Isso deve repetir nas eleições de 2018”, pontuou o especialista.

Ribeiro explicou que o grande problema se encontra no sistema eleitoral e na feudalização dos partidos políticos. E principalmente na reforma política superficial que o país vem passando.

“Estão contratando peões de obras, meia colher e estão querendo fazer um puxadinho, que deve ficar pior do que já está. Temos 35 partidos políticos com acentos no congresso, alguns estão usando a estratégia de mudar de nome para tentar desvincular as manchas da corrupção. Disso tudo o eleitor está cansado. Não vejo melhora a curto prazo, a tendência é aumentar esse tipo de atitude dos eleitores de não votar”.

O especialista explicou que esse tipo de atitude foi uma forma que o povo usou para protestar. Para ele esse fato marcou a eleição do Amazonas e tirou o brilho da vitória. “A pior democracia é melhor do que qualquer ditadura. Não devemos esperar milagres, mas devemos continuar exercendo o poder de cidadão e fiscalizar o novo governador”, concluiu.

Amazonino

Durante seu discurso, após o resultado da eleição, Amazonino Mendes disse que grande parte das pessoas que não escolheram um dos dois candidatos, no segundo turno das eleições suplementares, está desempregada.

“Nós, brasileiros e políticos, devemos satisfação a essas pessoas que votaram em branco e nulo. Essas pessoas deram um grito de alerta para um país que praticamente perdeu o rumo. Se nós, por circunstâncias, vencemos uma eleição que não era esperada, também teremos a oportunidade para fazer uma enorme reflexão, uma mudança de comportamento. O importante não é grupo político, não é partido político, o importante é o Amazonas, importante é seu povo, sua gente”, declarou Amazonino.

Arthur Neto

Para o prefeito de Manaus, Arthur Neto, além da abstenção demonstrar uma insatisfação popular, aponta para uma indisposição muito grande em relação à política praticada no país. “O novo governador vai ter que saber conquistar essas pessoas, por meio do diálogo e atitudes e se posicionar em relação aos serviços que precisam de melhorias, como a saúde e segurança”, observou.

