Leitor flagra uso indevido de calçada no Centro de Manaus

Percorrer as ruas de Manaus já é uma tarefa difícil para quem possui carro próprio em Manaus – que dirá para os pedestres. Além de calçadas irregulares e ausência de rampas de acessibilidade para pessoas com deficiência, ainda é possível encontrar estabelecimentos que tomam conta do espaço destinado aos transeuntes.

Recebemos a denúncia de um leitor que flagrou, nesta segunda-feira (7), um desses casos na rua Luiz Antony, no Centro de Manaus. Uma distribuidora de água e gás ocupa um espaço destinado ao estacionamento e a passagem de pedestres. A rua é bastante movimentada e utilizada como acesso às principais vias comerciais da região central.

A moradora Rayanny Luz, de 32 anos, conta que, na maioria das vezes, precisa desviar da calçada ocupada para fazer seu trajeto. “Quando eles recebem botijas de gás, eles colocam todas na calçada e somos obrigados a andar pela rua, mesmo movimentada”, ela conta.

O risco de acidentes é ainda maior nos horários de pico. O número de veículos trafegando na via e a distância entre os semáforos dificulta ainda mais a locomoção dos pedestres, que se arriscam a passar pela rua. A reportagem procurou a distribuidora, por telefone, mas não obteve resposta até a publicação desta matéria.

De acordo com a assessoria do Implurb, órgão que fiscaliza problemas de ordem urbana em Manaus, o caso será repassado para os fiscais. O instituto também reforça o artigo 36 do Código de Postura, que diz que é de responsabilidade do proprietário zelar pela calçada de seu ponto comercial, de modo a permitir o acesso de pedestres e cadeirantes.

Para registrar denúncias, existe o Disk Ordem, que funciona pelo 161 em horário comercial. Também é possível entrar em contato através do número (92) 3625-5340.

