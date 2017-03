Leilão de bens públicos continua neste sábado em Manaus

O Governo do Amazonas, através da Secretaria de Administração e Gestão (Sead), divulgou nesta quarta-feira (15), está dando prosseguimento às últimas sessões de lances do Leilão Público de Bens Inservíveis, iniciado em outubro de 2016. No sábado passado (11) ocorreu a segunda sessão e a terceira está programada para acontecer neste sábado (18). A fase atual do Leilão abrange um total de 404 lotes de material, oriundos de todas as unidades da administração pública, direta e indireta, considerados inservíveis.

No dia 11, entraram no pregão 275 lotes sendo que 221 lotes foram arrematados (193 veículos de quatro rodas e 28 motos) enquanto que 54 lotes não obtiveram lance. Esses não entrarão novamente no certame. Esse resultado superou as expectativas iniciais de que seriam arrematados apenas 50% dos lotes leiloados na sessão.

Na terceira e última sessão de lances, programada para o dia 18 de março, serão colocados em disputa os 129 lotes restantes, que são compostos por mobiliários, eletroeletrônicos, embarcações e equipamentos hospitalares, além dos veículos de 4 e 2 rodas.

Segundo o secretário da Sead, Sílvio Romano, o objetivo destes leilões é alienar todo o material inservível do patrimônio público estadual. “Assim, vamos otimizando a administração pública e promovendo a melhoria da qualidade do gasto público. Tudo isso faz parte do programa de modernização administrativa determinado pelo Governo José Melo.”, disse o secretário da Sead, Sílvio Romano.

O leilão do dia 18 continuará a ser realizado no Teatro Jorge Bonates, localizado na sede da Sead, a partir das 9h, com lances presenciais e online. O certame é aberto para arrematantes previamente credenciados e cadastrados no site da empresa leiloeira pública oficial, no endereço www.leiloesfreitas.com.br.

No site, também está disponível o edital de chamada para o leilão, onde estão descritas todas as regras de participação, procedimentos, arrematação, pagamento, retirada dos bens, desistência e impugnações.

Continuação

Na primeira sessão de lances, realizada em outubro do ano passado, a Sead disponibilizou para venda 554 lotes, entre eles 323 veículos de quatro rodas e 143 de duas rodas. Nessa data, foram arrematados apenas 90 veículos (69 de quatro rodas e 21 de duas rodas). O montante arrecadado foi de R$ 690 mil, dinheiro que já foi depositado na Conta Única do Estado, para que a Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz) faça o repasse aos respectivos órgãos proprietários dos bens leiloados. O material restante permanece no depósito de inservíveis da Sead, localizado na avenida Torquato Tapajós, bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus.

Com informações da assessoria