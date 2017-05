Lei que congela gastos do governo por 10 anos deve ser votada hoje

Os deputados estaduais deverão votar nesta terça-feira, em plenário, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) nº 02/17 do governo do Estado, que cria um novo regime fiscal no Amazonas com o congelamento dos gastos públicos por um período de 10 anos, a contar de 1º de janeiro de 2018 a 31 de dezembro de 2027. A proposta tramita há quase dois meses na casa e já recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam).

Conforme a matéria, essas medidas pretendem assegurar o equilíbrio dos gastos públicos por meio da contenção do crescimento desenfreado das despesas públicas correntes, o que dificulta o ajuste fiscal, sobretudo em tempos de crise financeira, com a queda de receitas.

A medida do governo do Amazonas segue o exemplo do governo federal, que aprovou a PEC nº 55/16 no Congresso Nacional, que institui um teto para os gastos públicos, congelando as despesas por 20 anos.

A votação desta PEC promete trazer um embate entre a base do governo e a oposição na casa, que se mostra contrário à proposta. Para o deputado Luiz Castro (Rede), por exemplo, governo do Amazonas justifica o pacote pelo pacto feito com o governo federal, que estabeleceu condições para a liberação de novos empréstimos e pelos R$ 140 milhões que coube ao Amazonas, provenientes da repatriação.

Segundo ele, a medida inviabiliza o trabalho da Defensoria Pública, que possui um quadro defasado de defensores no interior do Estado, deixando a população pobre desassistida do serviço jurídico.

Já o presidente da CCJ, deputado Orlando Cidade (PTN), a PEC está pronta para ser votada em plenário, uma vez que tramitou na casa obedecendo as normas regimentais do Parlamento estadual.

