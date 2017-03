Lei pode acabar com privilégios de ex-governadores do Amazonas

A Ação Direta de Inconstitucionalidade (Adin) requerida pelo então procurador-geral de justiça do Ministério Público (MP-AM), José Hamilton Saraiva, que pretende suspender os privilégios de ex-governadores em ter uma segurança particular de policiais militares, por meio dos efeitos do Projeto de Lei (PL) n° 2.246, de 25 de junho de 1999, foi retirada, ontem, da pauta de julgamento do Tribunal de Justiça do Amazonas (Tjam). Com a ação, os governadores aposentados e seus familiares perderão os privilégios de segurança de PMs.

A matéria foi suprimida por conta da ausência do presidente do Tjam, o desembargador Flávio Pascarelli, que teve voto-vista pela procedência parcial da Adin e precisou se ausentar do pleno, em função de reunião na Assembleia Legislativa do Estado (ALE-AM), na manhã de ontem, com deputados estaduais sobre projeto de agregação de comarcas.

De acordo com a procuradora do MP, Antonina Couto Valle, a Adin foi uma propositura requerida pelo ex-procurador geral de justiça e atual membro da corte Judiciária, desembargador José Hamilton que, não quis comentar a matéria.

Conforme a Lei, mesmo após o término do mandato de governador do Estado, quem o tiver exercido em caráter permanente, terá direito, para o resguardo de sua integridade pessoal e de sua família, ao serviço de segurança prestado pela Polícia Militar do Estado do Amazonas”, ressalta o Art.1º da Lei. O segundo parágrafo único do texto, ainda diz: “os militares encarregados da segurança de ex-Governador do Estado do Amazonas, serão designados para esse fim, pelo Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado do Amazonas”.

Fora de pauta

Durante a sessão de ontem, outras 14 ações foram retiradas de pautas de julgamentos, entre eles, quatro processos administrativos, sendo dois que tratavam de aposentadoria por invalidez e dois que tratavam de aposentadoria

voluntária.

Na ausência do presidente do Tjam, desembargadores discutiram sobre a competência de quem podia julgar os quatro processos de aposentadoria e para sanar as discussões, o vice-presidente da corte, desembargador Jorge Manoel Lopes Lins, levantou questão de ordem para definir se era possível ou não apreciar o processo sem a presença do relator.

Para o desembargador Mauro Bessa, os processos deveriam ser apreciados com a presença do relator. Mas, o desembargador João Simões disse que, se o presidente da sessão, Jorge Lins assumisse a autoria do voto, o problema estaria resolvido. “A vossa excelência é o presidente de fato da sessão, se assumir a autoria do voto, tudo fica

resolvido”, disse.

Entretanto, discordando do posicionamento de João Simões, o desembargador Aristóteles Thury, pediu atenção dos demais membros, informando que Flávio Pascarelli, além de presidente da Corte de Justiça é o relator da matéria e isso, inviabilizaria o processo de julgamento

das matérias.

Já, o desembargador Jorge Lins disse compreender a posição defendida pela desembargadora Graça Figueiredo, secundada pela desembargadora Socorro Guedes e reforçada por Chalub em julgar o processo, no entanto, o presidente da sessão informou que estava adiando todos os processos que tinha como relator o presidente do Tjam. “Há de se respeitar uma questão de hierarquia em relação a relator”, disse Jorge Lins.

Mas, para a desembargadora Graça Figueiredo, o presidente na sessão deverá decidir sobre o processo de votação. “Se vossa excelência entender que está apto a fazer, nenhum de nós pode ser o contrário, isso, em relação a todos os processos administrativos. É claro, processos complexos devem ser deixados para o relator que conhece da matéria, mas nos administrativos pode ser de critério de vossa excelência”, disse a desembargadora.

Após a questão de ordem, o pleno de justiça adiou os processos que definiriam a questão de aposentadoria. O desembargador presidente da sessão, ainda, levantou a hipótese de assumir o ônus e votar a matéria, mas, após muita discussão preferiu colher os votos que definiram o resultado do impasse.

