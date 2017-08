Lei obriga escolas particulares a disponibilizarem lista de material escolar com antecedência

Arthur Neto sancionou a Lei nesta terça-feira – Divulgação

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, sancionou nesta terça-feira (22), a Lei que obriga as escolas particulares a divulgarem a lista de material escolar 45 dias antes do início do ano letivo, independentemente, do ato de matrícula ou rematrícula. A solenidade foi realizada no Palácio Rio Branco, no Centro Histórico de Manaus, com a participação do vereador Chico Preto (PMN), autor da proposta aprovada este mês na Câmara Municipal de Manaus (CMM), e demais parlamentares.

A matéria traz como justificativa a dificuldade que alguns pais e/ou responsáveis encontram na hora de renovar ou contratar o colégio dos filhos, porque algumas instituições de ensino privado condicionam a divulgação da lista de material escolar ao ato da matrícula. A divulgação da lista com antecedência possibilitará que as famílias organizem melhor o orçamento doméstico e os gastos futuros com o material escolar.

O prefeito destacou que esta lei é muito importante no momento de crise para que as famílias possam se organizar financeiramente, em relação aos gastos escolares com seus filhos.

“É preciso que as escolas disponibilizem, havendo matricula ou não, a lista de material didático para não desorganizar o orçamento doméstico dos pais e não tirar a liberdade de escolha de qual instituição de ensino escolher”, observou.

A relação do material a ser adquirido, incluindo livros didáticos e paradidáticos, acompanhado do respectivo plano de execução, deverá ser disponibilizada no site e na secretaria da instituição de ensino.

