Lei garante a suspensão temporária de serviços

A suspensão temporária de serviços de consumo residencial, como TV a cabo, internet, telefone fixo, água e energia elétrica, além de garantir uma economia extra, é um direito do consumidor que deseja viajar ou passar uma temporada longe de casa.

A suspensão desses serviços é respaldada por lei para qualquer pessoa com mais de 1 ano de contrato com a empresa prestadora, segundo a Secretaria Executiva de Orientação e Proteção do Consumidor (Procon-AM).

A titular do Procon-AM, Rosely Fernandes, esclarece que depois de completar um ano de contrato, a solicitação já pode ser realizada e refeita a cada 12 meses completos. O respaldo é dado pela Lei Geral de Telecomunicações e suas resoluções, especificamente a 477 de agosto de 2007. O consumidor pode suspender os serviços por, no mínimo, 30 dias e, no máximo 120 dias, bastando solicitar com 24h de antecedência sem pagar nada pela solicitação.

Rosely alertou, porém, para alguns pré-requisitos que o usuário deve ficar atendo na hora de fazer a solicitação de suspensão.

Como primeiro quesito, é necessário que o tempo de contrato seja superior a um ano. Em segundo lugar, é preciso estar em dia com os pagamentos de prestação de serviço junto a empresa. “Em todo caso, é extremamente necessário que o consumidor procure as concessionárias para saber se há cobrança de taxas, valores e procedimentos a serem seguidos”, ressaltou.

Religamento

Quando retornar à sua residência e desejar religar o serviço, o consumidor pode pagar taxas cobradas por parte das empresas.

Para os serviços de TV a cabo e telefonia fixa e móvel, não há nenhum ônus para o consumidor. No caso da água e luz, a religação poderá vir acompanhada de alguma cobrança ou taxa.

É necessário que o consumidor faça o pedido por escrito, formalmente. Se resolver fazê-lo por telefone, a orientação é que anote o protocolo de atendimento, o nome da (o) atendente, bem como a data e o horário da ligação.

TV, Internet e telefone

Os serviços das empresas NET e Claro como, TV por assinatura, telefonia fixa e internet, por exemplo, podem ser suspensos temporariamente pelo consumidor de forma gratuita. A empresa informou que o período de suspensão segue as regras da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) de, no mínimo, 30 dias e de, no máximo, 120 dias e pode ser solicitada uma vez por ano. “A suspensão temporária é um direito do consumidor que paga as contas em dia e pode ser solicitada por meio do contato com a central de relacionamento. Não existe cobrança pela religação dos serviços”, informa a Net.

Água e energia

A Manaus Ambiental informou que, conforme a legislação e o contrato de concessão, o desligamento temporário ou definitivo da ligação de água ou esgoto somente é permitido quando o imóvel estiver demolido ou comprovadamente sem condições de ser habitado.

O serviço de energia elétrica também pode ser suspenso temporariamente por lei. Conforme informações disponíveis no call center da companhia, a suspensão e a reativação do serviço de energia elétrica são gratuitas, mas devem ser solicitados pessoalmente

pelo titular da conta.

Joandres Xavier

EM TEMPO