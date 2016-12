Legítimo forró pé de serra agita o bar Axerito nesta sexta

Os clássicos do forró pé de serra vão tomar conta do bar nordestino Axerito, que fica localizado na Rua Tirza Carvalho Paraense, no bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul. Nesta sexta-feira (2), a partir de 21h, a banda ‘Mão pra Riba’ comandará a festa.

Os músicos Kaká da Paraíba (vocal), Edy Bass (contra-baixo), Edson Siqueira (zabumba), Roni Batista (Percussão) e Pista Lima (Sanfona) comandarão o som e prometem agitar o público e relembrar grandes clássicos do gênero.

“Nossa intenção é resgatar a cultura nordestina, que é tão bonita, com os clássicos do autêntico forró pé de serra. Quem presenciar vai poder dançar e se divertir bastante com a gente”, disse o vocalista da banda, Kaká Paraíba.

Sucessos de cantores como Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Dorgival Dantas, Fagner, entre outros, estão previstos para o show.

Além do forró, a rica e deliciosa gastronomia nordestina são outra atração que o bar Axerito oferece aos clientes. Assinado pelo premiado chef Babu Loureiro, o menu de petiscos da casa rouba a cena.

Com paixão declarada pelos ingredientes e sabores nordestinos, o chef faz uma releitura da culinária nordestina. “A proposta do Axerito é proporcionar uma fusão dos sabores locais e nordestinos”, explicou.

Dentre os destaques do cardápio está a ”Farofa do Rodrigo”, que homenageia o chef Rodrigo Oliveira, do famoso e premiado Restaurante Mocotó, uma das referências nacionais da culinária nordestina. Nela os ingredientes principais são o cuscuz e a carne seca.

O tradicional “Arrumadinho” também ganhou uma releitura com a cara da terra. Purê de cará roxo, cebola caramelizada no tucupi e banana pacovan são os carros-chefe do prato.

O Axérito está aberto todos os dias da semana, a partir das 18h para happy hour. O bartender Ítalo de Paula é quem faz a consultoria dos coquetéis da casa. O telefone para reserva é o (92) 3346-0006.

Serviço:

O que: Banda Mão pra Riba agita o bar Axerito

Data: sexta-feira, dia 2

Hora: a partir 21h

Local: Axerito, Rua Tirza Carvalho Paraense, número 40, no Conjunto Adrianópolis.

Couvert: R$ 10,00

Com informações da assessoria