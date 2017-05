Legado de Ayrton Senna comemora 23 anos neste 1º de maio

O legado de Ayrton Senna está completando 23 anos neste 1º de maio. Em um dia de muitas homenagens por todo o mundo, o piloto tricampeão mundial de F-1 sempre será lembrado na história do esporte como um mito, uma lenda da velocidade.

O brasileiro morreu, aos 34 anos, durante o Grande Prêmio de San Marino, em Ímola, na Itália, em 1º de maio de 1994, num fim de semana marcado por acidentes na Fórmula-1. Ayrton dirigia a 300 quilômetros por hora, quando perdeu o controle do carro e não conseguiu evitar a colisão contra um muro.

Piloto

Paulistano do bairro de Santana, Ayrton Senna nasceu com a velocidade correndo em suas veias. Incentivado pelo seu pai (Sr. Milton), aos 4 anos de idade já apresentava uma habilidade incrível com o Kart e, a partir disso, a paixão pelo barulho do motor acelerado só aumentou. Aos 9 anos, conduzia jipes com destreza característica de muita experiência; aos 13, já competia oficialmente. Terminou como segundo colocado diversas vezes, o que não o bastava. Foi quando, em 1977, pôde sentir pela primeira vez o saboroso gosto de uma vitória – e decidir que aquele era o seu lugar.

Dos primeiros campeonatos vencidos no kart até 1994, o piloto mostrou que era um homem diferenciado nas pistas, não só por suas conquistas, mas também por sua atitude fora delas.

O desenvolvimento de Senna como piloto parte de muita inspiração do então garoto, que dedicava inúmeras horas do seu dia em treinamentos. Em 1981, começou a competir na Europa, ganhando o campeonato inglês de Fórmula Ford 1600 – com uma marca de 12 vitórias em 20 corridas. Foi nesse período que decidiu usar o sobrenome de solteira de sua mãe, Senna, já que Silva é um nome muito comum no Brasil. Em 1983, venceu o campeonato inglês de Fórmula 3 pela equipe Dick Bennets, com 13 vitórias em 21 corridas, sendo 9 delas consecutivas. Triunfou também no Grande Prêmio de Macau pela Teddy Yip’s Theodore Racing Team. O piloto estava na sua melhor forma e em uma ascendente impressionante – absolutamente nada o tirava do foco que tinha.

Homenagens

Neste 1º de maio, a Praça Ayrton Senna do Brasil será inaugurada pela Prefeitura de São Paulo em uma das regiões mais nobres da cidade, no bairro do Paraíso, ao lado do Parque Ibirapuera, em São Paulo. A cerimônia terá início às 11h da manhã com a presença de autoridades, fãs e da presidente do Instituto, Viviane Senna.

Outra atração será a carreta “Ayrton Senna Concept Box”, com a exposição de itens originais do tricampeão e a venda de produtos oficiais do piloto. Desenvolvida pela Truckvan, empresa especializada em soluções sobre rodas e parceira do projeto, a carreta Ayrton Senna ficará no Centro Esportivo e de Lazer do Modelódromo, situado na Rua Curitiba, 290 – mesmo local de acesso à nova Praça Ayrton Senna do Brasil.

Para homenagear o grande ídolo das nossas manhãs de domingo, o Instituto Ayrton Senna produziu um vídeo especial sobre como os ideais e conquistas de Senna vão passando de geração em geração dentro das famílias.

Com informações do Instituto Ayrton Senna