LeBron bate recorde histórico de Jordan e Cleveland vai à final da NBA

LeBron James deixou para trás mais uma marca histórica na NBA. Nesta quinta-feira (25), durante a quinta partida da série final da Conferência Leste, o ala do Cleveland Cavaliers superou Michael Jordan e se tornou o maior cestinha da história dos playoffs.

De quebra, sua equipe ainda superou o Boston Celtics por 135 a 102, fechou a série final da Conferência Leste por 4 a 1 e garantiu vaga na grande decisão da liga norte-americana.

Agora, pela terceira vez consecutiva, Cleveland Cavaliers e Golden State Warriors decidirão o título da NBA.

A rivalidade entre as duas franquias começou na temporada de 2014/15, quando a equipe comandada por Stephen Curry foi campeão por 4 a 2. Na sequência, em 2015/16, foi a vez do time de LeBron James ficar com a taça após uma série eletrizante, que terminou com uma virada história por 4 a 3.

Nesta quinta-feira, mesmo fora de casa, no TD Garden, o Cleveland impôs um ritmo frenético desde o começo do quinto jogo, praticamente garantindo a vitória já no primeiro quarto da partida – terminou 43 a 27. Depois disso, o Boston não conseguiu encostar no placar em nenhum momento, sendo uma presa fácil mesmo em seus domínios.

Recorde histórico

LeBron, com uma cesta de três, chegou a 5.989 pontos faltando apenas dois minutos para o fim do terceiro quarto –ele ainda tinha oito rebotes e oito assistências no momento. Ele precisava de “apenas” 28 pontos para superar Jordan, mas terminou com 35.

Jordan anotou 5.987 pontos nos playoffs em 179 jogos. LeBron atingiu nesta quinta em 212 partidas.

Além da marca como cestinha, o jogador do Cleveland Cavaliers supera o ex-atleta em total de assistências, rebotes, tocos e roubadas de bola. Jordan, no entanto, possui mais títulos: seis contra três de James.

FolhaPress