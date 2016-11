Leão Lobo revela na TV que sofreu abuso sexual aos 16 anos

O apresentador Leão Lobo fez revelações sobre um estupro que sofreu quando tinha 16 anos. Ele falou ao vivo para todo o Brasil durante o programa da Eliana, no SBT, que é transmitido pela TV EM TEMPO, este domingo (13).

Ele foi o convidado especial de um dos quadros da atração. O apresentador do programa ‘Fofocando’, na mesma emissora, contou que sofreu violência sexual com garrafas de vidro e virado de ponta-cabeça.

“Eu estava na praia, vi um rapaz bonito, voltei, ele puxou conversa comigo e me levou para um lugar na praia. Eu fui e quando cheguei no local tinham vários outros homens. Eles trancaram a porta do prédio, abriram a geladeira e só tinham garrafas de vidro. Me usaram da pior forma possível. Me amarraram e me penduraram de ponta-cabeça. Foi uma coisa horrorosa, aterrorizante que eu passei”, relatou.