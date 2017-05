Layse de Moraes reina absoluta na 4ª Copa Oscar Santos de Judô em Manaus

Moradora da Zona Leste, a estudante Layse de Moraes Delgado foi um dos grandes nomes da quarta edição da Copa Oscar Santos de Judô,encerrada no último domingo, 28 de maio, no Shopping Manaus Vianorte, localizado na Zona Norte da capital amazonense.

Aos 18 anos, a atleta da Associação Comunitária de Pais e Alunos de Judô do Amazonas (Acopajam) é faixa verde e compete normalmente na categoria até 57 kg. No entanto, na 4ª Copa Oscar Santos ela superou seus próprios limites técnicos e físicos e competiu no Absoluto (sem limite de peso). O resultado foi a medalha de ouro.

“Fiz lutas duríssimas e, graças ao aprendizado com meus professores e minha equipe pude desenvolver um grande trabalho no tatame e conquistar o primeiro lugar. Agora é aguardar os próximos desafios da temporada”, disse a pupila do técnico Gláucio Mendonça e moradora do bairro Armando Mendes.

Trajetória

Layse começou no judô em 2012 no projeto “Mais Educação”, sob a orientação do professor Davy Mendes, e competia pela equipe Nilton Lins. Em 2013, ela conheceu o pólo da Acopajam no Armando Mendes e migrou para a academia liderada por Gláucio Mendonça, pois a mesma era mais perto de sua casa.

Em 2015, Layse participou de sua primeira competição em nível nacional. Foi nos Jogos Escolares da Juventude, etapa 15 a 17 anos, em Londrina (PR).

“Parei de treinar no final do ano passado, pois comecei a dar aula este ano para crianças em escolas particulares. Já terminei meu Ensino Médio e logo estarei cursando a faculdade de Educação Física”, concluiu a ruivinha do judô.

