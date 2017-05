Lavador de para-brisas é agredido após atacar veículo no São Jorge

O vídeo onde um lavador de para-brisas aparece revoltado por não receber pela lavagem forçada, no cruzamento entre as avenidas São Jorge com Constantino Nery, bairro de São Jorge, na Zona Oeste, viralizou na manhã desta quarta-feira (10). As imagens mostram o homem jogando água com sabão no vidro de um carro modelo Fox, de cor prata. Não se sabe ainda quem é o lavador, porém ele voltou a aparecer em um novo vídeo, mas dessa vez, visivelmente agredido e sendo obrigado a repetir um pedido de desculpas pelo ocorrido no primeiro vídeo.

A identidade do lavador e das pessoas que gravaram o segundo vídeo ainda são desconhecidas.

Uma pessoa que viu o vídeo nas redes sociais, procurou a reportagem para relatar já ter sido vítima do mesmo lavador. Por medo, preferiu não se identificar nem dar muitos detalhes do ataque. “Eu estava parada no semáforo quando ele se aproximou do veículo e tentou limpar o para-brisa, mas, eu recusei o serviço e ele pegou um pedaço de madeira e jogou na janela do meu carro.” relatou a vítima.

Uma jornalista de 26 anos também presenciou uma agressão no mesmo local, em abril deste ano. Ela também não quis ser identificada, mas contou que o lavador não recebeu de um motorista e chutou a porta do carro. “Eu fiquei com muito medo de ele vir para o meu carro”, lembrou.

Segundo vídeo

Um outro vídeo começou a circular nas redes sociais mostrando o lavador de para-brisas muito machucado. As imagens mostram o rapaz com olho roxo e sangrando pelo nariz sendo obrigado a repetir um pedido de desculpas pela agressão do primeiro vídeo.

O caso ainda não chegou a polícia. Por telefone os supervisores da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e da 1º Cicom disseram não ter recebido nenhuma ocorrência das duas naturezas, ou seja, da agressão ao veículo e da agressão ao lavador.

EM TEMPO