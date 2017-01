Lavador de carros é preso por cometer homicídio na Zona Leste

Por cometer um homicídio em 2016, o lavador de carros Edcarlos Oliveira de Moraes, 32, foi preso na rua dos Inocentes, bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

Edcarlos foi acusado de matar o colega de trabalho, Williams Cerdeira Nogueira, 31, por volta de 17h do dia 26 de junho de 2016, na avenida Beira Rio, no bairro Coroado.

A prisão ocorreu em cumprimento ao mandado de prisão expedido no dia 24 de novembro do ano passado, pelo juiz Mauro Moraes Antony, da 3ª Vara do Tribunal do Júri.

De acordo com a delegada titular do 11º Distrito Integrado de Polícia (DIP), Joyce Coelho, o infrator foi até a casa da vítima e atirou nas costas de Williams. “Os dois trabalhavam juntos e tinham uma rixa. Um dia antes do crime, ele e a vítima discutiram por assuntos banais. No dia seguinte, Edcarlos foi até a casa de Williams e atirou nele na frente da esposa e filhos”, relatou a delegada.

Edcarlos foi indiciado por homicídio qualificado por motivo fútil e será encaminhado ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM) onde permanecerá a disposição da Justiça.

Bárbara Costa

EM TEMPO