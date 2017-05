Lavador de carros é executado no Novo Aleixo e família suspeita de vingança

O guardador de carros Kevin de Oliveira Florença, 22, foi executado com um tiro na nuca, à queima roupa, por volta das 10h desta sexta-feira (12), na rua 12, comunidade Mutirao, bairro Novo Aleixo, Zona Norte.

Os familiares da vítima suspeitam que os atiradores são dois irmãos da namorada de Kevin conhecidos como “Loirinhos”. Eles disseram que a vítima já havia sido ameaçada de morte por eles, após o guardador de carros espancar a namorada há um mês.

Segundo a prima de Kevin, uma dona de casa de 23 anos, que não quis ter o nome revelado, a vítima havia acabado de sair da casa da mãe e descia a rua, quando começou a ser seguido pelos atiradores que caminhavam em via pública. Quando se aproximava da esquina da rua, Kevin foi abordado pelos suspeitos, que efetuaram um disparo na nuca da vítima. Após o crime, eles fugiram correndo.

“Acreditamos que foram os irmãos da namorada dele que mataram meu primo. Eles já o haviam ameaçado de morte, depois que o Kevin espancou a irmã deles. Essa agressão aconteceu há um mês, porque o meu primo descobriu que a namorada o estava traindo, quando um familiar nossa a flagrou fumando maconha e beijando outro homem”, relatou.

A dona de casa disse ainda que Kevin não estava sob efeito de bebidas alcoólicas e nem de drogas quando agrediu a namorada. “Isso não foi acerto de contas, foi vingança, porque o Kevin não estava mais envolvido com droga. Ele já havia vendido entorpecente, mas há três meses estava limpo e trabalhava. A família pedia que ele terminasse o namoro com essa pessoa. Ela é conhecida no bairro por namorar com traficantes, mas ele perdoou a traição e continuou com ela”, disse

A reportagem tentou entrar em contato com a namorada da vítima, mas ela não quis comentar sobre o caso.

Consta no site do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM) que Kevin conta com uma passagem pela Polícia por tráfico de drogas em 2015.

O caso foi registrado na Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS) como acerto de contas ou vingança.

Ana Sena

EM TEMPO