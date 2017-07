Lava Jato:Dilma depõe como testemunha de defesa da senadora Gleisi Hoffman

A ex-presidente Dilma Rousseff presta depoimento nesta sexta-feira (28), em Porto Alegre, na condição de testemunha de defesa da senadora Gleisi Hoffman. A audiência está marcada para às 13h na Seção Judiciária do Estado do Rio Grande do Sul.

Gleisi e o marido, o ex-ministro das Comunicações Paulo Bernardo, são acusados pela Lava Jato de receber R$ 1 milhão do esquema de corrupção da Petrobras para custear a campanha eleitoral ao Senado, em 2010. A ação penal tramita no Supremo Tribunal Federal (STF) por conta do foro privilegiado da parlamentar.

Leia também: Lula chama Joesley de “canalha” e diz que PT precisa discursar para fora

Além de Dilma, será ouvido hoje o ex-presidente da Petrobras José Sérgio Gabrielli, em depoimento marcado para às 17h na Justiça Federal da Bahia, em Salvador. Gabrielli também falará como testemunha de defesa.

Daniel Isaia

Agência Brasil

