Lava a Jato em Manaus oferece desconto na lavagem de veículos

Lava jato oferece serviços especiais em Manaus -foto:reprodução

Muitas pessoas têm o costume de levar o carro no lava a jato ou fazer a limpeza do veículo no quintal de casa aos fins de semana. Porém, alguns acreditam que cuidar apenas da parte externa é o mais importante, mas manter o automóvel limpo por dentro, garante o melhor estado de conservação e bem-estar do motorista e passageiros.

Pensando na economia do seu bolso, o Lava Jato do Zé, localizado na Rua Rainha Catarina, 1-3, bairro Parque 10 de Novembro, zona Centro-Sul, oferece por meio do site da Economiza Manaus, CLIQUE AQUI , descontos de 16% nos serviços de lavagem, aspiração, silicone, óleo de xerox, silicone nos pneus e ainda, cheirinho interno.

“O Lava Jato já existe há nove anos, e tenho experiência com lavagem desse tipo há 22 anos. O cliente chega no estabelecimento, tem um atendimento diferenciado, que possui desde o WI-FI até o cafezinho” explica Juraci, proprietário.

