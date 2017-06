Laura Abreu de volta em show comemorativo dos 30 anos do Ases do Pagode

A cantora participa do evento que marca os 30 anos de história dos sambistas – fotos: Divulgação

Único vocal feminino nos 30 anos de história do grupo Ases do Pagode, a cantora Laura Abreu agora conduz sua própria carreira com shows ricos em referências artísticas de grandes nomes do samba e sonha com a gravação de um álbum. A intérprete, que permaneceu no grupo de outubro de 2010 a junho de 2015 e retorna para uma participação especial durante o show que comemora o aniversário de três décadas no dia 14 de junho, no Cassam, conta que a experiência foi fundamental em sua trajetória.

“Fiquei à frente do Ases durante quase cinco anos. Para mim, foi um salto importantíssimo na minha carreira, não apenas musical, mas também no aspecto pessoal. Quando recebi o convite do Joubert Balbino (ex-integrante) para fazer parte do projeto, eu não pensei duas vezes. Me senti muito honrada. Já imaginou? Uma menina de 18 anos, sem experiência nenhuma, integrar grupo de samba que é referência não só no Amazonas, mas em muitos lugares do Brasil como Rio de Janeiro e São Paulo…”, relembra.

Desde sempre, Laura esteve ligada ao samba.

O pai dela, Marcos Abreu, é um dos fundadores do Ases do Pagode. “Na nossa casa, a música sempre foi presença constante”. Suas principais referências na arte são Emílio Santiago, Ivone Lara, Elis Regina, Maria Rita, Martnália, Alcione e a diva, como ela define, Elza Soares. Além dos ídolos nacionais, ela confessa sua admiração por cantoras da terra, como Márcia Siqueira, Lucilene Castro, Cynara Nery e Fátima Silva. “São fantásticas”.

Laura já acumula nove anos no currículo como cantora profissional. Antes de atuar como vocalista no Ases, ela já mantinha a carreira solo. “Meu primeiro show foi intitulado ‘Mulheres no Comando’, produzido por minha empresária e companheira Daniela Vogel. Um show maravilhoso que me apresentou ao mundo musical. Foi emocionante, pois era meu primeiro e esgotaram os ingressos”, recorda.

Ela defende a participação das mulheres no samba. “Mulher tem suavidade e molejo na voz”, pontua. “Nunca me senti intimidada, pois sempre soube o que queria. Eu tenho personalidade forte e acho que isso me ajudou”.

Abreu revela que sempre quis gravar um álbum.

“Quando tiver a oportunidade, quero fazer do jeito que sempre sonhei”, afirma. Mas ela tem um objetivo mais simples. “Fazer bem a quem me ouve cantar! O resto é consequência”.

A respeito do retorno do público, ela declara: “Graças a Deus, as pessoas tem muito carinho e respeito por mim e pelo meu trabalho. Sinceramente, essa galera que curte o meu trabalho é cheia de luz. Só tenho a agradecer”.

Projeto

“Irei lançar, no dia 9 de julho, um projeto para ninguém botar defeito”, anuncia a cantora, adiantando que se trata de uma autêntica roda de samba, que contará com a participação de outros artistas do cenário do samba local. “Teremos na roda artistas como Mariozinho, Dudu Brasil, Michael, Endryl e Joabe. Só digo uma coisa, será surpreendente”, avisa.

