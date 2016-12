Laudo aponta possível responsável por desaparecimento de jovens no Grande Vitória

O resultado do laudo de balística – que auxilia a investigação do desaparecimento de três jovens, após uma abordagem policial, ocorrido há pouco mais de um mês no bairro Grande Vitória, Zona Leste, – aponta que os projéteis encontrados no local do crime são possivelmente da arma utilizada pelo aspirante Luiz Ramos, da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom). Luiz Ramos foi preso com outros nove policiais, por ter destruído provas importantes que pudesse levar aos autores do crime. O laudo foi divulgado no último dia 30 de novembro.

Estão desaparecidos desde o dia 29 de outubro, a atendente de caixa Rita de Cássia Castro da Silva, 19; do desempregado Weverton Marinho, 20, e de Alex Júlio Roque de Melo, 25. Uma fonte policial informou à reportagem que o exame de DNA realizado no sangue encontrado em uma sandália aponta material genético de Alex Roque.

A informação foi confirmada ontem pelo titular da Delegacia Especializada de Homicídios e Sequestros (DEHS), delegado Ivo Martins. “Estou aguardando a remessa oficial dos laudos, mas, é isso mesmo. Iremos analisar esses resultados e avaliar a prisão do aspirante. Na segunda-feira (12), iremos nos reunir e divulgar a nossa decisão”, explicou.

No dia do desaparecimento, cápsulas de calibre ponto 40 (de uso exclusivo da PM) foram recolhidas por familiares próximo ao local, no ramal do Brasileirinho, Zona Leste, em que os jovens foram vistos pela última vez e levadas até a sede da DEHS para serem analisadas.

A advogada dos 10 policiais, Martha Gonzales, contesta o resultado do laudo divulgado pelo Departamento de Pericia Técnico-Cientifíco (DPTC). Ela afirma que o resultado é falso e contesta, principalmente, que o exame de DNA foi realizado com as amostras sanguíneas do pai e irmão de Alex, de uma maneira forjada pela própria família.

Para a defensora, os policiais militares estão presos injustamente. “Espero que encontrem logo o corpo desses jovens para mostrar que o sangue encontrado no chinelo não é dele (Alex). Que é prova forjada”, disse.

Luis Henrique Oliveira

Jornal EM TEMPO