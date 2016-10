Latrocínio: após matar agricultor a tiros no Cacau Pirêra, dupla foge levando celular e R$ 150 da vítima

O agricultor Hildebrando Rocha Alcântara, 50, conhecido como Ceará, foi morto com dois tiros na cabeça, na noite desse domingo (30). O crime ocorreu em uma área de mata, atrás da feira do Cacau Pirêra, em Iranduba (1 27 quilômetros de Manaus).

De acordo com familiares da vítima, no momento do crime, o agricultor – que trabalhava com gados -, estava com um adolescente de 14 anos, levando os bois para uma fazenda. Eles foram atacados por dois homens identificados somente como ‘Zé Belmiro’ e ‘Bebezão’.

Conforme a polícia, os suspeitos efetuaram dois tiros de espingarda na vítima. O adolescente conseguiu sair do local sem ferimentos.

De acordo com o registro do Centro Integrado de Operações e Segurança (Ciops), a esposa da vítima, que não teve o nome divulgado, informou que o agricultor já havia sido ameaçado de morte pelos dois suspeitos.

Após o crime, os suspeitos fugiram levando R$ 150 e um aparelho celular da vítima.

Segundo os moradores da localidade, a vítima já havia denunciado os suspeitos para a polícia, pois os mesmos mataram alguns dos seus bois.

O crime está sendo investigado pelo 31º Distrito Integrado de Polícia (DIP) de Iranduba. A equipe de investigação da delegacia está realizando buscas para prender os suspeitos.

