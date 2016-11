Lateral-direito amazonense Andrey prossegue como titular no futebol holandês

Foram quase nove mil quilômetros para a realização de um sonho. Exatamente a distância que separa Manaus de Amsterdã, capital da Holanda. Graças ao seu futebol e ao Robin Hood SVA da quarta divisão holandesa, que o contratou em março de 2016, o lateral-direito Andrey Ferreira, 22, pode se orgulhar de dizer atua no ‘velho continente’.

No segundo semestre, o amazonense resolveu respirar novos ares, e se transferiu, para o VVA Spartaan da terceira divisão do mesmo país, onde assinou contrato de três anos e atualmente é titular absoluto da equipe.

A exemplo de nomes como o atacante França, meias Iriney e Marcelinho, volante Lima e lateral-esquerdo André Luiz que saíram do Amazonas e chegaram ao futebol mais badalado do planeta, o camisa dois do VVA Spartaan garantiu estar focado em seus planos na Europa.

“Estou focado aqui. Os clubes possuem estrutura e existe vontade da minha parte de ficar a vida toda na Holanda. Não tem como comparar, aqui o jogador é valorizado demais”, disse o atleta, que geralmente divide quarto de alojamento e concentração nos jogos com o zagueiro paulista Marcos Junior.

Após passagens pelo Gás (RR), Nacional (AM) e Ypiranga (AP), negociações frustradas com Alpha United da Guiana Inglesa, hoje Andrey é um dos homens de confiança do técnico sérvio Peter Djenic, que ainda conta com o turco Meric Serdar e senegalês Papis Dieng para a lateral-direita.

Sobre uma possível transferência para um clube de outra divisão da Holanda, o atleta despistou: “meu foco é o VVA Spartaan, mas caso apareça proposta irrecusável não terá com pensar duas vezes”, disse o jogador que atuou nas nove partidas do time de Amsterdã, pela terceira divisão da liga holandesa de futebol.

“Apenas não fui relacionado para uma partida, pois estava lesionado. O treinador gosta do meu futebol e confia em meu trabalho. Isso me deixa muito contente”, revelou o lateral, cria do bairro Santo Antônio, na Zona Oeste de Manaus.

Espelhos e incentivo

Como algo normal aos jogadores de futebol, o manauense Andrey espelha-se em dois grandes nomes do futebol mundial. “Os laterais Daniel Alves e o ex-jogador Cafu são exemplos a serem seguidos, os vejo como grandes ídolos do futebol do Brasil”.

Antigo comandante do Grêmio Atlético Sampaio de Roraima, o técnico Patrick Souza foi quem descobriu o talento amazonense. “Me incentivava muito, ele que me apoiou a jogar na lateral-direita”, outra grande referência para o jogador é a vó materna, dona Inês Mattos, “nunca deixava eu abaixar a cabeça, é muito especial para mim”, reforçou.

Adaptação

Após a ida à Europa, o jogador precisou se adaptar ao idioma praticado no país. Andrey hoje estuda inglês e holandês em uma escola de idiomas próximo ao alojamento do Centro de Treinamento do VVA Spartaan. “Procuro usar os meios mais acessíveis, pois muitos falam inglês na Holanda, através desse idioma eu consigo entender algumas comunicações básicas. Já estou conseguindo me comunicar bem melhor, foi muito difícil no começo, mas aos poucos a gente se desenrola”, disse.

Longe de uma de suas apreciações, o açaí e o guaraná, Andrey se adaptou a culinária europeia e não tem o que reclamar. “Comida turca são as minhas prediletas, mas sempre rola um sushi. Sempre quando posso vou aos restaurantes brasileiros, tem muita culinária brasileira aqui na Holanda”, revelou o jogador que quando morava em Manaus apreciava um belo tambaqui assado “esse ainda não vi por aqui, mas quem sabe em algum momento”, brincou.

Manaus tem suas temperaturas variáveis de 23c a 39c e Amsterdã é considerada uma das cidades mais frias da Europa. O jogador garantiu que o corpo acostumou e reage muito bem ao clima e que isso não reflete dentro e fora de campo. “A adaptação não foi tão complicada, somente no primeiro mês que eu sofri um pouco, com nariz sangrando, boca rachada e algumas tosses. Hoje não é mais problema, eu procurei trabalhar forte e agora está tudo certo”, frisou.

Para muitos atletas de futebol que migram em busca de seus sonhos, a ‘quebra do cordão umbilical’ com a família se torna muitas vezes o maior obstáculo. Sem nenhum parente na Holanda, o jogador diz superar a saudade pela internet. “A internet facilita muito hoje, existem muitos meios que facilitam a comunicação, falo com minha mãe e avó todos os dias”, disse.

João Paulo Oliveira

Jornal EM TEMPO