Lateral Buffarini espera ganhar a confiança de Ricardo Gomes

‘O êxito da vida não está em vencer sempre, mas sim não se dar por vencido nunca’. O texto, em espanhol, acompanhado de um emoticon de braço de halterofilista e da hashtag #saopaulo foi a última postagem no Twitter de Julio Buffarini na tarde de quinta-feira (6), um dia após o empate contra o Sport.

Mesmo com o resultado ruim, a mensagem do argentino teve 1552 curtidas e 395 compartilhamentos. Com direitos a comentários de são-paulinos como ‘eu te amo’, ‘obrigado por ser nosso’ e ‘obrigado por honrar nossa camisa’, além de palavras de torcedores do San Lorenzo: ‘volte para casa, sentimos sua falta’.

O argentino, mesmo com poucos jogos, caiu nas graças da torcida. A admiração vem de tempos, quando ele ainda era um sonho longínquo, mesmo tendo sido pedido por Edgardo Bauza. Depois, o sonho se concretizou ao custo de US$ 1,8 milhão.

Bauza se foi e Buffarini perdeu espaço com Ricardo Gomes. Sem força no ataque e sem um meia articulador, o treinador preferiu escalar Bruno, mais ofensivo.

A opção pode continuar, mas Buffarini tem ganhado o respeito de Gomes. Contra o Sport, Matheus Reis se contundiu e Buffarini entrou na esquerda. ‘Ele é muito bom marcador e me surpreendi com a atuação dele pelo lado esquerdo. Me surpreendeu muito. Foi melhor do que na direita. É uma possibilidade para o futuro’, afirmou o treinador.

As possíveis improvisações param por aí. ‘É um jogador aguerrido, técnico e com boa leitura de jogo. Sei que ele já atuou na segunda linha, mas não penso nisso no São Paulo’.

Ricardo Gomes gostou também da personalidade de Buffarini. ‘Em dois meses, é difícil conhecer um jogador, mas é fácil ver que ele é focado e que tem personalidade forte’.

Não é um ‘eu te amo’ como o das garotas do Twitter, mas é indício de que o argentino terá novas oportunidades.

Por Folhapress