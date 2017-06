Latam retoma voos de Manaus com destino a Miami, Rio de Janeiro e Boa Vista

A Latam Airlines Brasil reforça ainda que mantém contato permanente com as autoridades – Divulgação

A Latam Airlines Brasil informa que retomou as vendas de passagens aéreas para voos diretos entre Manaus e as cidades de Miami, Rio de Janeiro e Boa Vista, após a reativação dos benefícios fiscais – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – negociados para a manutenção destas rotas.

Em 5 de junho, a companhia havia anunciado a decisão de suspender as vendas, após constatar que os benefícios fiscais – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – negociados para a manutenção das rotas mencionadas não estavam sendo efetivados, o que comprometia a continuidade das operações.

A Latam Airlines Brasil reforça ainda que mantém contato permanente com as autoridades e está sempre atenta às necessidades para iniciar, ampliar ou adequar as suas operações.

Com informações da assessoria