Latam lança voo Manaus–Fortaleza a partir de 1º de abril

A Latam Airlines Brasil acaba de iniciar as vendas de passagens aéreas para a rota Manaus – Fortaleza. A partir de 1º de abril, a companhia começa a operar o voo direto nos finais de semana, com aeronaves Airbus A321, configuradas com 220 assentos em Classe Econômica.

Aos sábados, o voo JJ4678 (Manaus – Fortaleza) decolará sempre às 10h05 (hora local). No sentido inverso, aos domingos, o voo JJ3976 (Fortaleza – Manaus) decolará sempre às 18h17 (hora local). Em ambos os sentidos, a rota terá duração de 3h20 em média.

As passagens aéreas já estão disponíveis no site da companhia aérea e em outros canais de venda, como as agências de viagem parceiras e as lojas da Latam Travel.

Latam

O Grupo Latam Airlines é o principal grupo de companhias aéreas da América Latina e um dos maiores do mundo em conectividade. Oferece serviços aéreos para cerca de 140 destinos em 25 países, com mais de 1.400 voos diários e 67 milhões de passageiros transportados ao ano.

