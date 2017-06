Latam cancela voos de Manaus para Boa Vista, Rio de Janeiro e Miami

A Latam Airlines Brasil informa que cancelou as vendas de passagens para voos diretos entre Manaus e as cidades de Miami, Rio de Janeiro e Boa Vista. A decisão foi tomada após a companhia constatar que os benefícios fiscais – Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) – negociados com o governo, para a manutenção destas rotas, não estão sendo efetivados, o que compromete a continuidade da operação.

A assessoria informou ainda que, caso haja mudança na programação dos voos de Manaus para um dos três destinos, passageiros que já tenham bilhetes adquiridos, serão informados previamente e receberão as facilidades.

A companhia informou que segue dialogando com as partes envolvidas no processo e informará seus clientes sobre qualquer alteração.

Com informações da assessoria