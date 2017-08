Larissa Manoela e Dudu Camargo participam do Jogo das 3 Pistas

Larissa Manoela dança com Dudu Camargo -foto: Divulgação

No Programa Silvio Santos deste domingo, 20 de agosto, durante o Jogo das 3 Pistas, o apresentador conversou com Larissa Manoela que contou sobre sua nova casa em Orlando (EUA) e sobre o final de seu último relacionamento. “Dá última vez que eu fui para Orlando ele (ex-namorado) estava junto. Agora a gente terminou, cada um está seguindo o seu caminho e preferimos ser bons amigos”, conta a atriz.

Dudu Camargo pediu para que Larissa dê alguma dica sobre relacionamento e a atriz opina: “Hoje em dia a galera não quer mais namorar e ter um relacionamento sério, mas eu prefiro muito mais assumir para todo mundo ficar ciente de que realmente eu estou namorando com uma pessoa, do que sair para ficar com todo mundo”.

Em seguida, o Silvio presenteiou Dudu Camargo com dois produtos Jequiti assinados por Larissa Manoela. A atriz também cantou um trecho de sua nova música de trabalho, “Boy Chiclete”. Já Dudu Camargo disse para Silvio Santos que não sabe cantar, apenas fazer sua tradicional dança de sexta-feira (que faz no final do jornal “Primeiro Impacto”).

Dudu Camargo convidou Larissa Manoela para dançar com ele e os dois foram juntos até a plateia. Larissa aproveitou a ocasião para escrever no palco da atração uma dedicatória para Silvio Santos ao presenteá-lo com seu novo livro, “O Mundo de Larissa Manoela”.

Ainda no programa, o comunicador exibiu as “Câmeras Escondidas”, além dos quadros “Bolsa Família”, “Adivinhe as Palavras”, “Exame de Calouros”, “Descubra a Música” e o emocionante “A Roda do Destino”.

EM TEMPO, com informações do SBT

