Larissa Manoela diz que prefere namoro do que ‘sair para ficar com todo mundo’

Larissa Manoela gravou uma participação no “Programa Silvio Santos” (SBT) que vai ao ar neste domingo (20). A atriz disputou com Dudu Camargo o & #8220;Jogo das 3 Pistas”. Diferente da vez em que o rapaz esteve no programa com Maísa Silva, a gravação correu sem polêmicas.

No programa, Larissa falou sobre o recente fim do namoro com Thomaz Costa . “Cada um está seguindo o seu caminho e preferimos ser bons amigos.”

Ela também revelou sua preferência por namorar sério. “Hoje em dia a galera não quer mais namorar e ter um relacionamento sério, mas eu prefiro muito mais assumir que estou namorando com uma pessoa, do que sair para ficar com todo mundo.”

Múltiplos Talentos

Aproveitando a aparição na TV, Larissa mostrou os produtos Jequiti que assina, cantou um trecho de sua nova música de trabalho, “Boy Chiclete”, e presenteou Silvio com seu novo livro, “O Mundo de Larissa Manoela”.

O retorno de Larissa à telinha está marcado para o ano que vem, na novela “As Aventuras de Poliana”, que o SBT irá produzir em substituição de “Carinha de Anjo”. A trama terá no elenco João Guilherme, seu ex-namorado.

