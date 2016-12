Largo São Sebastião entra no clima natalino

O público já pode conferir a programação ‘Um Amor de Natal 2016’, no largo São Sebastião, Centro, que ficará à disposição dos visitantes até o próximo dia 23. Entre as atrações do local estão a Casa do Papai-Noel e a árvore de Natal, além de exposições na Galeria do Largo.

A Casa das Artes foi transformada na Casa do Papai-Noel, e abre as portas a partir das 18h. O local, que costuma abrigar exposições de artes, deu lugar a uma verdadeira casa, com sala de jantar e oficina de brinquedos, rica em detalhes. A criançada também tem um espaço para deixar a sua cartinha e tirar uma foto com o Papai-Noel. A Casa das Artes está localizada na rua José Clemente, 564, esquina com o largo, e fica aberta até às 21h.

Já a árvore de Natal, que fica bem ao lado do Teatro Amazonas, foi decorada com luzes, pisca-piscas e bolas das mais diversas cores. A atração tem, aproximadamente, 30 metros de altura.

“O largo São Sebastião é um ambiente saudável, cheio de espaços culturais e que consegue aglutinar tanto locais quanto visitantes de forma democrática. E, no período natalino, fica ainda mais rico culturalmente, com tantas atividades elaboradas especialmente para as famílias”, declara o secretário de Estado de Cultura, Robério Braga.

A árvore de Natal ficará exposta no largo até o dia 6 de janeiro, e as luzes já podem ser apreciadas a partir das 18h. Além disso, todo o entorno do Teatro Amazonas recebeu uma decoração temática, com luzes neon por todos os lugares.

Cartões

Também no largo São Sebastião, o Centro de Artes Visuais Galeria do Largo sedia duas exposições com tema natalino, que entram em cartaz a partir da próxima terça-feira (13). A mostra ‘Cartões de Natal da Cultura’ é um presente da Secretaria de Estado de Cultura para o público e exibe cartões natalinos enviados para as autoridades, desde que essa tradição começou com o secretário Robério Braga.

A segunda exposição, intitulada ‘Paropsidis Poetics’ (Prato Poético), reúne pratos decorados de artistas iniciantes e profissionais, onde artistas profissionais e iniciantes puderam submeter suas obras, atendendo a exigências estabelecidas, seguidas por avaliação e curadoria do artista plástico Jair Jacqmont. Ambas as exposições ficarão em cartaz até o dia 11 de janeiro, com visitação gratuita, sempre de terça-feira a domingo, das 13h às 19h.

