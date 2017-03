Largo de São Sebastião recebe 2ª edição do Encontro de Bateristas de Manaus

Promover a interação entre bateristas e incentivar crianças, jovens e adultos a praticar música por meio da utilização de um instrumento musical. Essa é a bandeira do Encontro de Bateristas de Manaus, que, em 2017, chega à sua segunda edição. O evento acontece neste sábado (11), a partir das 17h, no Largo de São Sebastião, Centro de Manaus.

Fábio Moreno, um dos coordenadores do evento, ressalta o sucesso do Encontro para os músicos. “No ano passado, nós tivemos cerca de 40 bateristas participando da edição que foi no Sesc Balneário, e neste ano esperamos um número bem maior! Mais do que tocar ou assistir alguém tocando, o principal objetivo do Encontro de Bateristas é unir os amantes da música e desse instrumento tão maravilhoso”, destaca.

A entrada para o evento é gratuita, mas Fábio complementa que quem for participar do Encontro, pode levar um quilo de alimento não perecível.

“Queremos doar tudo o que recebermos a uma instituição de caridade, para colocar nas pessoas o espírito de ajuda ao próximo”, ressalta.

O evento também terá sorteio de brindes, como baquetas, chave de afinação, pedal e outros acessórios. “Nós também iremos vender a camisa do Encontro, e toda a renda obtida com essa venda será revertida para custear a estrutura que utilizaremos”, completa Fábio Moreno.

Atrações

Na programação acadêmica, o evento contará com a presença do baterista Tairo Arrabal, que fará um workshop sobre Microfonação de Baterias. Arrabal é gerente de áudio do Ministério Internacional da Restauração, em Manaus, é graduado em Produção Fonográfica pela Universidade Estácio de Sá, e mestre em Acústica Meio-Ambiental e Acústica Arquitetônica pela Universitát Ramon Llull, de Barcelona.

Outro ilustre convidado é o baterista Tiago Belém, que já tocou com diversos artistas importantes da música brasileira, como Peninha, Wilson Simoninha, Aline Barros, Liah Soares, Sebastião Tapajós, entre outros. Gravou, em 2012, o disco instrumental Influências, com a participação de músicos de renome.

Entre as atrações artísticas, quem dá o tom são os cantores amazonenses Zezinho Corrêa, Sofia Amoedo, do Grupo Imbaúba, e Rubem Costa, da banda Rockaholics, além da Amazonas Filarmônica, que sob a regência de Marcelo de Jesus, toca um repertório eclético que vai de Mozart a Zeca Torres, passando por John Williams, Waldir Azevedo e Oliver Adams.

Com informações da assessoria