‘Larápio’ prende quadrilha por roubos no Tarumã

Igor Ysmarley Porto Viana, 21, Anderson Ajuricaba Oliveira, 26, Francisco Tharlos Coelho da Rocha, 19, conhecido como ‘Thiago’, e Thayneson Oliveira de Lima, 19, o ‘Nenê’, foram presos, na manhã desta quinta-feira (29), durante a operação ‘Larápio’, deflagrada por policiais do 20º Distrito Integrado de Polícia (DIP).

De acordo com a Polícia Civil, os suspeitos foram capturados nas zonas Oeste e Norte em cumprimento a mandados de prisão preventiva por roubo majorado. As prisões foram expedidas no dia 16 de dezembro, deste ano, pela juíza do Plantão Criminal, Margareth Rose Cruz Hoagen.

O delegado Rodrigo de Sá, titular do 20º DIP, falou que, durante coletiva de imprensa realizada na manhã desta sexta-feira (30), a quadrilha praticava roubos no bairro Tarumã, Zona Oeste, e seria responsável pelo roubo da arma de um policial civil no dia 10 deste mês.

“Começamos a investigar essa quadrilha no início deste mês, após o roubo de uma pistola calibre 40 de um policial civil. O crime aconteceu no dia 10 de dezembro, por volta das 19h, em um haras localizado no Condomínio Vivenda Verde, no bairro Tarumã. No dia seguinte ao delito, a quadrilha praticou novos roubos naquele mesmo bairro. Na ocasião, policiais militares foram acionados e acabaram trocando tiros com os infratores. Foi verificado, na época, que os tiros que atingiram a viatura da Polícia Militar saíram da pistola do policial civil”, explicou o delegado.

O titular do 20º DIP disse ainda que, na noite do dia seguinte, 11 de dezembro, por volta das 19h30, a guarnição da Força Tática recebeu uma denúncia de que um homem, identificado como Cleyton Ferreira Lima, 24, conhecido como ‘Galo’, também integrante da quadrilha, estaria em posse de armas de fogo e ameaçando algumas pessoas na rua onde morava, na Comunidade Jesus me Deu, bairro Lagoa Azul, Zona Norte.

“No momento da abordagem, encontramos em posse do suspeito uma espingarda calibre 12 e a pistola calibre 40, contendo cinco munições intactas, roubada do policial civil. Em depoimento na delegacia, ‘Galo’ delatou os demais integrantes da quadrilha”, explicou o delegado.

Os quatros suspeitos foram indiciados por roubo majorado e associação criminosa. Anderson foi autuado em flagrante, ainda, por posse ilegal de arma de fogo de uso restrito e tráfico de drogas. Igor e Francisco irão responder por outro crime de roubo majorado, referente à moto com restrição de roubo.

Um quinto suspeito, identificado como Luan Mattos Lira, 22, o ‘Lano’, no momento em que avistou a ação policial, entrou em um matagal e está sendo considerado foragido da Justiça.

Ao término dos procedimentos cabíveis, os infratores serão conduzidos ao Centro de Detenção Provisória Masculino (CDPM), no Km 8 da Rodovia BR-174, onde irão permanecer à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria