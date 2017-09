Lanche pega fogo na Zona Leste

Um incêndio destruiu uma lanchonete na madrugada desta quinta-feira (7), na avenida Cosme Ferreira, bairro Aleixo, em frente ao Estádio Carlos Zamith, no bairro Coroado, Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, a corporação foi acionada por volta de meia noite. Foram utilizados 700 litros de água para conter as chamas. Segundo os bombeiros, o local foi totalmente consumido pelo fogo e houve perda total dos materiais do lanche.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, o proprietário do estabelecimento não compareceu ao local até a saída dos militares. Também não houve feridos.

