Lanche no Alvorada fica destruído após fritadeira pegar fogo

O lanche Madame Delícia, situado na rua 5 com a avenida J, no bairro Alvorada, Zona Centro-Oeste de Manaus, ficou destruído após pegar fogo, na tarde deste sábado (10). Um dos funcionários foi atendido por socorristas ao inalar fumaça e passa bem.

De acordo com a assessoria de imprensa do Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas (CBMAM), equipes da corporação foram acionadas e conseguiram conter as chamas, antes delas se propagarem e atingirem imóveis vizinhos.

Um dos funcionários, que não teve o nome revelado, estava fritando salgados e esqueceu de desligar a fritadeira. O óleo esquentou e pegou fogo, se propagando pelo local. O incêndio gerou pânico e muita fumaça.

Um homem, que também trabalha no local, ajudava a retirar alguns pertences do lanche e acabou inalando muita fumaça. A equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) fez o atendimento no local e o paciente passa bem.

VEJA VÍDEO

Portal EM TEMPO