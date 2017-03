Lancha naufraga em Nova Olinda e deixa crianças desaparecidas

Uma lancha, com capacidade de 30 passageiros, naufragou na manhã desta quinta-feira (9) deixando, pelo menos, oito pessoas desaparecidas. O destino da viagem seria o município de Borba (distante 150 km de Manaus).

A embarcação saiu do porto do Rosarinho, em Autazes (distante 112 km de Manaus), e quando iria atracar em Nova Olinda do Norte (distante 135 km de Manaus) quando foi detectado uma pane no motor. O condutor não teria conseguido controlar a lancha e nem evitar que ela fosse arrastada até bater no muro do porto hidroviário da cidade, o que ocasionou o naufrágio.

De acordo com informações do coordenador da Defesa Civil do município, Oscar Bezerra, na lancha havia cerca de 23 pessoas e, desse total, pelo menos oito continuam desaparecidas, incluindo duas crianças com idade entre 4 e 7 anos.

“Estou indo ao hospital da cidade para saber do condutor se não há lista de passageiros para que tenhamos o número exato de pessoas desaparecidas. A capitania deve chegar em uma hora aqui para emitir um relatório completo”, disse o coordenador.

Alguns moradores do município ajudaram no resgate dos passageiros da lancha. Os sobreviventes foram levados para o Hospital Doutor Galo, em Nova Olinda.

Confira a lista de sobreviventes

1) Zizelda Ferreira dos Santos, 50;

2) Antônio Moreira de Oliveira, 65;

3) Adelson José da Costa Colares, 41;

4) Allison Graça Pontes, 24;

5) Ronisse Nobre Valente, 35;

6) Clinéia Miranda da Costa, 26;

7) Terezinha Martins, 44;

8) Tânia Maria dos Santos, 55;

9) Silvana Vieira da Cunha, 45;

10) Vicente de Freitas, 78;

11) Adriane de Oliveira, 28;

12) Valdeza Belém da Silva, 41;

13) David Reis, 29;

14) Luciene Monteiro Batista, 21.

Rosianne Couto

EM TEMPO