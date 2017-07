Lancha explode e dois homens ficam feridos em Amaturá

Dois homens, sendo um de 33 anos e outro de 52 anos, ficaram feridos após uma explosão de uma lancha ocorrida na região do município de Amaturá (a 1.072 km de Manaus), localizado na região do Alto Solimões. De acordo com informações da Marinha do Brasil, por intermédio do comando do 9º Distrito Naval, o fato ocorreu na tarde da última sexta-feira (7).

Por motivos de sigilo do inquérito de investigação, a Marinha não divulga o nome das vítimas. As informações dão conta de que os dois homens ficaram com queimaduras de primeiro e segundo graus e após o resgate foram encaminhados para o Hospital Frei Roberto de San Severino, localizado na sede do município de Amaturá. O quadro deles é estável e ambos seguem fora de perigo.

A Marinha do Brasil informou que militares da Capitania Fluvial de Tabatinga (CFT), que se encontravam realizando Inspeção Naval nas proximidades do acidente, foram deslocados para o local, a fim de apurar as informações. Um inquérito administrativo será instaurado para apurar as causas, circunstâncias e responsabilidades do acidente.

Joandres Xavier

EM TEMPO