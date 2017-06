Lancha explode e deixa feridos em São Gabriel da Cachoeira

O número de pessoas que ficaram feridas durante o acidente ainda não foi divulgado – Divulgação

Uma lancha, tipo expresso de nome “Hayako”, explodiu na madrugada desta sexta-feira (9), por volta das 3h30, deixando, pelo menos, três pessoas feridas. O acidente aconteceu no município de São Gabriel da Cachoeira (a 852 quilômetros de Manaus).

A explosão, segundo informações, ocorreu no momento em que a lancha estava sendo abastecida no porto de Camanaus, localizado a 22 quilômetros da sede do município.

A embarcação tinha capacidade para 126 passageiros e fazia viagens entre São Gabriel da Cachoeira e Manaus, com escalas em Santa Isabel do Rio Negro e Barcelos.

Uma das vítimas teve 70% do corpo queimado, ela foi socorrida e levadas para o Hospital de Guarnição de São Gabriel da Cachoeira. Ainda não há informações sobre o estado de saúde das vítimas e nem sobre a causa da explosão.

