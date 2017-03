Lancha com 67 pessoas colide com barranco em Parintins

Nesta quinta-feira (9), a lancha Estrela de Nazaré colidiu com um barranco e ficou presa próximo da margem do rio. Mesmo com o impacto da colisão, ninguém ficou ferido. 67 pessoas estavam na embarcação no momento do acidente.

De acordo com a Capitania dos Portos em Parintins, o acidente aconteceu por volta das 13 horas. A lancha havia deixado a cidade às 6h e estava com a lotação completa.

Segundo os passageiros, que deixaram a embarcação logo após o fato, o comandante pode ter dormido e acabou batendo contra o barranco.

Depois do impacto, a lancha ameaçou virar e os passageiros foram socorridos por uma balsa que passava no local.

“Foi um momento de muito pânico. Ficamos todos apreensivos e muitas pessoas se desesperaram, mas graças a Deus não aconteceu nada grave. Ninguém ficou ferido”, afirmou o jornalista Glauber Gonçalves, que estava na lancha.

Após receber reparos, a embarcação continuou o percurso e seguiu para a capital amazonense.

Acidentes

Nesta quinta outras três embarcações também se envolveram em acidentes. Uma criança de 3 anos, que não teve o nome revelado, desapareceu no rio após cair de uma embarcação na manhã desta quinta-feira (9). O caso ocorreu no município de Itapiranga (distante a 227 km de Manaus). Em outro caso, duas crianças estão desaparecidas após um naufrágio em Nova Olinda do Norte (distante 135 km de Manaus). Mais uma menor de idade, de 5 anos, está desaparecida depois que uma canoa afundou no rio Manacapuru, próximo da comunidade Dominguinhos.

Tadeu de Souza

EM TEMPO