Lana estreia no Manaus FC diante do Rio Negro neste sábado

Uma partida que pode significar o avanço de uma equipe ou a consolidação de outra na tabela de classificação. Rio Negro e Manaus duelam neste sábado, às 18h, no estádio Ismael Benigno, a Colina, Zona Oeste da capital.

Depois de perder a invencibilidade no jogo com Princesa por 3 a 2, o Rio Negro se recuperou e conquistou duas vitórias significativas: a primeira sobre o Fast por 1 a 0, e a segunda sobre o São Raimundo, por 3 a 0. Líder do campeonato com 17 pontos, a equipe não pode vacilar na segunda fase, pois tem colado, na segunda colocação, o Nacional, com 16 pontos, e Fast Clube e Princesa, ambos com 14, em terceiro e quatro, respectivamente.

Para o goleiro Pablo, o fato do ex-treinador do clube, Aderbal Lana, fazer sua estreia na partida, pode ser uma vantagem ao adversário. Mesmo assim, ele acredita no potencial do grupo, que luta para se manter na ponta da competição.

“Vai ser um jogo muito difícil, até mais que os outros, porque o professor Lana conhece muito bem nosso time. Apesar disso, temos que nos impor e entrar em campo para tentar conseguir os três pontos e continuar na liderança”, afirmou o arqueiro.

Depois de passar pelo Nacional no início da temporada, mas sair antes de estrear no campeonato, voltando para o Rio Negro, Aderbal Lana, assume pela primeira vez o comando do Manaus FC, que será seu terceiro clube na atual temporada.

“No futebol amazonense, em geral, todas as equipes se equivalem, algumas estão mais adiantadas no número de pontos ganhos. Estou chegando mais uma vez para lutar pelo título”, garantiu o estreante da tarde.

Paulo Rogério

EM TEMPO