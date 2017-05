‘Lambada Quente’ será tema da segunda edição do Luau Cauxi

Uma das festas mais esperadas de Manaus já tem data confirmada. No dia 9 de junho, sexta-feira, com o tema ‘Lambada Quente’, a segunda edição do Luau Cauxi vai fazer o público dançar ao som de muita lambada, beiradão, brega, guitarrada e boi-bumbá em noite de lua cheia.

A festa começa a partir das 21h, com Márcia Novo e Alaídenegão recebendo a banda Figueroas, de Alagoas; e o cantor Nunes Filho, o Príncipe do Brega; no palco da Assinpa (Associação dos Servidores do Inpa).

O evento conta ainda com o show do grupo The Stone Ramos e com o DJ Tubarão, tradicional nos intervalos entre as atrações. Os ingressos serão vendidos na bilheteria por R$ 20 até 23h30. Após esse horário, a entrada custará R$ 25.

O Luau Cauxi, realizado em parceria entre Cauxi Produções e Acauã Eventos, terá decoração temática com assinatura de Adroaldo Pereira e promete uma viagem até as décadas de 80 e 90, quando o gênero musical conquistou o Brasil. “Todas as bandas vão trazer a lambada dentro do repertório, vamos fazer o público transpirar bastante”, garante Márcia Novo, anfitriã ao lado da Alaídenegão. “No meu show vai ter um bloco só de lambada, com hits de Kaoma, bem dançante e com performances de dançarinos”.

Já a Alaídenegão apresentará canções do novo disco, como a música de trabalho ‘Ayuasqueiro’, ‘Pontas do Rio Negro’ e ‘Nada é, tudo está’, além da conhecida ‘Banzeiro’. Recém-chegada de São Paulo, a banda amazonense também vai incluir no setlist lambadas de Beto Barbosa e Alípio Martins. “Entre as músicas do CD novo também tem a ‘Lambada quentinha’, que é a história fictícia de um sujeito que vende quentinhas e toca lambada, tudo a ver com o tema da festa”, comenta o guitarrista Rafael Ângelo. “Essa canção foi inspirada na ideia da Figueroas, com outro resultado. A gente está sempre transformando as ideias musicais”.

Pela primeira vez em Manaus, a banda Figueroas, formada por Givly Simons (vocal) e Dinho Zampier (orgão, sintetizador e arranjos), traz muita irreverência para fazer dançar ao som de ‘Boneca selvagem’, como ‘Lambada das Nações’, ‘Melô do Beijo’ e ‘Melô do Futuro’, que compõem o álbum ‘Swing Veneno’.

Com informações da assessoria

EM TEMPO