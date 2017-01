Laje desaba e quatro ficam feridos em festa de réveillon

Quatro pessoas ficaram feridas após uma laje desabar durante a comemoração do Réveillon, na rua Bela Vista, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus.

Raimunda Silva da Costa, 50, Alcelia Pinheiro Miranda, Ana Paula, 17, e

Daniel estavam na casa, que fica na orla do Amarelinho, no momento do acidente.

Equipes do Corpo de Bombeiros Militares do Amazonas foram acionadas. Vizinhos socorreram as vítimas e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) levou para um Hospital e Pronto Socorro da cidade.