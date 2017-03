Lagoa do Japiim recebe ‘Hora do Planeta’ neste sábado

Pensado com o objetivo de mobilizar as pessoas e organizações sobre os impactos das mudanças climáticas e o aquecimento global, o movimento ‘Hora do Planeta’ será realizado neste sábado, em Manaus. Na ocasião, as luzes do Parque Municipal Senador Arthur Virgílio Filho, conhecida como Lagoa do Japiim, apagará suas luzes por uma hora.

O movimento, voluntário e simbólico, é promovido pela Rede WWF e, até esta quarta (22), 92 cidades brasileiras – incluindo Manaus – já confirmaram a participação na campanha.

“Mais do que um simples apagar de luzes, a Hora do Planeta é um convite para que as pessoas parem por cerca de uma hora e reflitam sobre as nossas ações em relação ao meio ambiente. O que temos feito e o que cada um pode fazer para diminuir o problema”, comentou o diretor-executivo do WWF-Brasil, Maurício Voivodic.

Na Lagoa do Japiim, as luzes apagarão às 20h30. Mas, antes, a programação gratuita inicia às 18h, com apresentações artísticas e musicais, feira gastronômica, oferta de atividades educativas para crianças, distribuição de mudas, distribuição de material educativo relacionado a mudanças climáticas e comércio de produtos sustentáveis e feitos de produtos reciclados.

Ano passado, 156 municípios aderiram oficialmente à campanha, desligando por uma hora a iluminação de 505 ícones, entre monumentos, espaços públicos e prédios históricos.

