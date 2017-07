Lady Parker é a atração do ‘Show de Humor’ do Ôxe Bar nesta quarta

Lady Parker é uma personagem criada pelo ator Michel Guerrero em 2004 – fotos: Divulgação

O projeto ‘Show de Humor’, do Ôxe Bar e Petiscos Nordestinos, está de volta e a grande atração desta quarta-feira (12), a partir das 20h, é a diva pop baré Lady Parker, interpretada pelo ator Michel Guerrero. A perua loira animará a noite com sucessos musicais, distribuição de brindes e muito humor ao preço de R$ 10, por pessoa. O Ôxe fica localizado na rua Santa Helena, quadra F, Conjunto Adrianópolis e reservas de mesas podem ser feitas pelo contato 99226-1628.

A artista levará ao público canções e paródias marcantes em suas apresentações, como ‘Aquilo que sobe no Wilson’, versão para ‘Killing Me Softly’, de Roberta Flack, e ‘Viver um bad romance’, sucesso de Lady Gaga. A estrela falará, ainda, da sua infância pobre em Eirunepé, a perda da virgindade com o “negão” Wilson, o casamento com cinco maridos europeus, todos falecidos, além da eterna busca do sexto esposo em Manaus, na plateia. “Ela fará de tudo para sair casada do Ôxe Bar. Mas avisa que precisa analisar a conta bancária do pretendente antes”, brinca Michel Guerrero.

O público poderá conferir também hits de cantores como Fafá de Belém, ABBA, Glorya Gaynor, Ivete Sangalo, Marina Lima, Rita Lee e Seu Jorge, entre outros. Em determinada parte da apresentação, Lady chamará o público ao palco, formando uma espécie de ‘karaokê amigo’. Serão oferecidos brindes especiais aos divertidos participantes.

Lady Parker é uma personagem criada pelo ator Michel Guerrero em 2004 e é figurinha fácil em chás de panela, aniversários-shows, convenções de empresas e palcos de casas noturnas.

O Ôxe!, resgata as pequenas residências de famílias genuinamente nordestinas, com fogão de lenha, banquetas de madeiras e retratos de família. O cardápio oferece desde as deliciosas e tradicionais, Buchada de Bode, Carneiro Guisado ao Leite de Côco e Carne de Sol, aos famosos petiscos da casa, como o Dadinho de Tapioca, Cuscuz Recheado e Caldinhos Especiais, tanto de Frutos do Mar, como de Feijão.

Além do famoso Caipirão, elaborado a partir de um mix de drinks especiais, com cachaças nordestinas e, mineiras, vinho, whisky, rum, saquê ou vodka, com ou sem frutas, aliados ao sabor do melado de cana, também foram inseridas ao cardápio as cachaças 51, que são produzidas em tonéis de whisky.

Todos os dias, almoço nordestino, a partir das 11h, e às quartas-feiras, show de humor, transmissão de jogos e lutas, degustando o melhor da culinária nordestina.

Com informações da assessoria