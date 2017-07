Ladrões de galinhas são presos por atear fogo na casa da vítima

A casa ficou totalmente destruída – Divulgação/PC

Mateus Andrade da Gama, 26, e Emerson da Silva Carvalho, 27, foram presos pela polícia da 37ª Delegacia Interativa de Polícia (DIP) de Presidente Figueiredo, nesta terça-feira (11), investigados pela prática do crime de dano qualificado. Eles são apontados pela polícia por roubar galinhas de um sítio e depois atear fogo na casa.

O crime ocorreu por volta das 19h, de segunda-feira (10). A casa incendiada pela dupla pertence a Mirielli Mendonça Belém, 37, e fica localizada no ramal do Sagrado, na altura do km 200 da BR-174, rodovia que liga Manaus a Boa Vista (RR).

“Eles passaram a tarde ingerindo bebida alcoólica em um lago naquele ramal. Quando estavam em direção da casa de Emerson, pararam na residência e roubaram galinhas”.

No caminho, ao passar na frente da casa da vítima, que fica no final do ramal, os infratores aproveitaram que ela não estava no local para incendiar o imóvel. Eles jogaram gasolina e acenderam os fósforos. As chamas, segundo o delegado da 37ª DIP, consumiram 100% da residência de madeira. O fogo destruiu todos os móveis, eletrodomésticos, roupas e documentos pessoais de Mirielli.

Depois de realizar procedimentos na delegacia, os dois foram levados para o hospital de Presidente Figueiredo para realizar exames de corpo de delito. Mateus e Emerson foram atuados em flagrante pelo crime de dano qualificado. A dupla vai ficar presa na carceragem da daquela delegacia à disposição da Justiça.

Com informações da assessoria da Polícia Civil