Ladrões colocam burro em carro e são presos após pneu furar

Um burro foi furtado por cinco pessoas, nesta terça-feira (31), e seria trocado por um carneiro em Fortaleza (CE). Entretanto, a ação foi frustrada após o pneu do carro, onde o animal foi colocado, furar. Todos os suspeitos foram detidos e levados para a Delegacia de Maranguape.

Os policiais civis suspeitaram da ação quando se depararam com os homens e o carro parado em uma rua de Serra do Lajeiro. Eles perceberam a presença do animal dentro do veículo, modelo Gol, e abordaram os suspeitos. Eles ainda tentaram argumentar que o animal seria trocado por um carneiro em uma feira local, que seria usado para comemorar o aniversário da mãe de um dos suspeitos.

O dono do animal foi localizado, mas o quinteto já havia sido liberado após assinar um Termo Circunstanciado de Ocorrência (TCO) por maus tratos. A polícia deve abrir agora um inquérito por furto.

