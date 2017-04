Ladrão volta a praticar crimes no bairro da Glória e é espancado por moradores

Policiais Militares da 5ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom) estava em patrulhamento, por volta das 19h30, da noite de quarta-feira (13), quando recebeu a denúncia de que um homem armado estava praticando roubos no Bairro Glória, Zona Oeste de Manaus. A polícia foi ao local e conseguiu prender Olidoberto Guimarães Rocha Santos, 19.

Segundo informações do tenente Cruz, o suspeito havia efetuado vários roubos nas proximidades da Rua Sulamérica e voltou a praticar o crime nesta quarta. Ao roubar novamente uma comerciante, o suspeito foi perseguido por populares que conseguiram alcançá-lo. Ele foi agredido com murros e chutes.

Com a chegada dos policiais, as agressões foram finalizadas e, em seguida, foi feita a revista. Com ele foram encontrados três telefones celulares, uma bolsa feminina, uma quantia em dinheiro, além de um revólver calibre 38, com três munições intactas e duas deflagradas.

Diante dos fatos, Olidoberto foi conduzido ao Serviço de Pronto Atendimento (SPA) do São Raimundo para atendimento médico. Posteriormente, ele foi apresentado no 19º Distrito Integrado de Polícia (DIP), para os procedimentos cabíveis.

Com informações da assessoria